Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Häuser der Jungschützenkönigin und des Schülerprinzen von der Nachbarschaft geschmückt

An der Straße Ende, sie heißt wirklich so, im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe, feiert man recht gerne zusammen. Dann trifft sich hier die halbe Nachbarschaft. Seit Sonntag hat man nun einen Grund mehr für fröhliche Geselligkeit. Lana Brucherseifer ist nämlich frischgebackene Jungschützenkönigin, Maximilian Buchen darf sich Schülerprinz nennen. Durchgesetzt haben sich die beiden beim Vogelschießen des heimischen Schützenvereins vor wenigen Tagen. Von Vorteil ist natürlich, dass Lana und Maximilian direkt nebeneinander wohnen, das macht die Ausschmückungsarbeiten einfacher. Die Nachbarn gaben sich viel Mühe beim Aufhängen der Girlanden und Namensschilder. Dazu gesellt hatten sich auch die ebenfalls frisch gebackene Schützenkönigin Astrid Groth sowie Schützenoberst Karl-Heinz Henn und einige weitere Vorstandsmitglieder. Jetzt freuen sich alle auf die vier Tage Schützenfest in Wissen sozusagen als Verlängerung des Nachbarschaftsfests auf der Köttingerhöhe. (bt) Fotos: Bernhard Theis