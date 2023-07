Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Wissener Schützenfest im Rückblick vor 70 Jahren 1953

Vor 70 Jahren, im Sommer 1953, hieß der Wissener Schützenkönig Hermann Kempf. Er war Werkmeister im heimischen Walzwerk. Beim großen Festumzug begleitete ihn seine Ehefrau Anneliese. Dem Hofstaat gehörten an: Karl und Gertrud Arnold, Willi und Antonie Bender, Hermann und Frieda Linke, Hans und Hildegard Schmitz, Heinz und Hildegard „Hetti“ Krumm, Heinz und Margret Klappert, Manfred und Friedel Schmidt (sie wurden drei Jahre später selber Königspaar) sowie Albert und Gertrud Girresser.

Vorsitzender des Wissener Schützenvereins war damals Franz Becker. Der Umzug startete an der Brücke Einhecke aus Richtung Schönstein und führte am Bahnhof vorbei zur Ortsmitte. Die Königsparade als Festhöhepunkt fand auf der Rathausstraße, Höhe Abzweigung Mittelstraße, statt. Für den Luftballonumzug hatte man sich den Weg von der Schützenwiese in der Brückhöfe über die provisorische Altstadtbrücke zur linken Siegseite ausgesucht. (bt) Fotos: Archiv Bernhard Theis