Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

SCHÜRDT – MdL Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Schürdt

Reinhold Brücken von der Bürgerinitiative und Ortsbürgermeister Torsten Saynisch freuten sich über einen Besuch der SPD-Fraktionsvorsitzenden des rheinland-pfälzischen Landtages MdL Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Schürdt. Vor Ort an der Gefahrenstelle Schürdter Höhe konnte sich Bätzing-Lichtenthäler ein Bild von der vielbefahrenen Kreuzung, B 256, L 276 und K 17, machen. In einem intensiven Austausch kamen die Teilnehmenden überein, dass die Errichtung eines Kreisverkehrs zur Entschärfung der Verkehrssituation beitragen könnte. Bätzing-Lichtenthäler sagte zu, Gespräche mit dem LBM (Landesbetrieb Mobilität) zu führen, um gegebenenfalls zunächst ein Provisorium zu erreichen.

Bereits im Juni hatten Reinhold Brücken und Torsten Saynisch Gespräche mit MdL Dr. Matthias Reuber (CDU) geführt. Dr. Reuber informierte dabei über eine „Kleine Anfrage“ an die Landesregierung und sagte ebenfalls weitere Unterstützung zu.

In den nächsten Tagen wird die Unterschriftenaktion zur Unterstützung einer nachhaltigen Entschärfung der Verkehrssituation an der Schürdter Höhe beendet und ausgewertet werden. Die Unterschriften werden anschließend den Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt. Allen Unterstützern gilt ein herzlicher Dank! Für weitere Anregungen ist die Initiative unter unsere-kreuzung@gmx.de zu erreichen.