Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

DREIKIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 154 – mehrere Personen teils schwer verletzt

Donnerstagabend, 06. Juli 2023 gegen 20:08 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 154 mit insgesamt drei beteiligten PKW. Der 66-jährige Fahrer eines PKW missachtete beim Auffahren auf die K 154 aus einem Feldweg die Vorfahrt eines 38-jährigen PKW-Fahrers, der die K 154 in Fahrtrichtung Dreikirchen befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Pkw des 38-jährigen Fahrers wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW einer 25-jährigen Fahrerin. Alle beteiligten Fahrzeugführer wurden verletzt, der Unfallverursacher selbst wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Alle drei beteiligten Pkws wurden total beschädigt. Mehrere Feuerwehren der VG Wallmerod waren ebenfalls im Einsatz. Die K 154 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Quelle: Polizei