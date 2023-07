Veröffentlicht am 6. Juli 2023 von wwa

MARENBACH – Riesenprogramm beim Schützenfest Marenbach

Vom Freitag, 21. Juli bis Montag, 24. Juli 2023 feiert der Schützenverein SV „Im Grunde“ Marenbach sein Schützenfest mit vielen Highlights. Freitagabend beginnen die Festtage mit der, über die Grenzen bekannten, 80er & 90er Kultparty. So wird DJ Pierre Weidenbrücher einmal mehr ab 21:00 Uhr Hits der 80er- und 90er und dem Besten von heute auflegen und durch die Boxen jagen.

Der Samstag steht traditionell im Zeichen der Königskrönung und des Königsballs. In diesem Jahr sorgt nach der Krönung um 20:00 Uhr wieder die über die Grenzen bekannte Partyband FOHRFIVE mit ihrem einzigartigen Mix aus brandaktuellen Hits, Disco und Partysongs, Rock und Pop für ein abwechslungsreiches Programm, was für jeden Festbesucher etwas bieten wird.

Der Sonntag beginnt mit dem Festzug um 14:00 Uhr mit musikalischer Begleitung von zwei Musikkapellen. Anschließend Festkommers mit einem Platzkonzert des Musikverein Westerwaldklänge Asbacher Land. Der Sonntag findet mit Auslauf des Festnachmittags seinen Abschluss.

Am Montag ist wieder traditioneller Familientag, der um 11:30 Uhr mit dem Frühschoppen und dem Mittagessen durch Fa. Born ab 12:30 Uhr beginnt. Für die musikalische Umrahmung am Montag sorgt mit Livemusik ab 13:00 Uhr Christoph Diels. Ab 14:00 Uhr dürfen sich die Kinder auch wieder auf jede Menge Spaß und Unterhaltung freuen. Verschiedene Spiele, Luftballonwettbewerb, Schminken und vieles mehr. Am Montag findet mit dem Ausklang des Frühschoppens sein Festende. (uwa)