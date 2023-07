Veröffentlicht am 6. Juli 2023 von wwa

MAINZ – BARMER macht UV-Schutz leichter: Gratis Sonnencreme für bessere Hautkrebsvorsorge

Die BARMER bietet ab sofort in vielen ihrer rheinland-pfälzischen Geschäftsstellen Besucherinnen und Besuchern gratis Sonnencreme an. Die Kasse will damit stärker für das Thema „Sonnenschutz und Hautkrebsvorsorge“ sensibilisieren. „Zur Hautkrebsvorsorge gehört der Schutz vor UV-Strahlung. Wir ermöglichen den kostenfreien Zugang zur Sonnencreme und nutzen dafür die Desinfektionsmittelspender aus der Corona-Zeit. Unsere Besucherinnen und Besucher können mit einer dermatologisch geprüften Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 30 ihren UV-Schutz auffrischen“, erklärt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Angebot mit Informationen zur richtigen Anwendung der Sonnencreme

Die rheinland-pfälzischen Geschäftsstellen der Krankenkasse mit dem kostenlosen Sonnencreme-Angebot befinden sich in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Worms, Neuwied, Neustadt/Weinstaße, Speyer, Landau, Wittlich, Mayen, Alzey und Montabaur. „Interessierte finden direkt bei der Spenderbox auch Informationen zu den Inhaltsstoffen und zur richtigen Anwendung der Creme. Angeboten wird die Möglichkeit zur kostenfreien Auffrischung des Sonnenschutzes derzeit in rund 170 Geschäftsstellen der BARMER bundesweit“, berichtet Kleis.

Tipps für einen guten Schutz vor der Sonne

Laut Kleis lässt sich ein guter Schutz vor schädlicher UV-Strahlung der Sonne im Alltag einfach umsetzen. „Wichtig ist dafür vor allem, sich mit einer Kombination aus Schatten, Kleidung und Sonnencreme zu wappnen. Der Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung klappt am besten im Schatten und durch dicht gewebte, lichtundurchlässige Kleidung“, erläutert Kleis. Unbedeckte Hautpartien könne man durch Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor schützen. Die Creme müsse aber regelmäßig erneuert werden, vor allem, wenn sie durch Wasser abgewaschen oder durch Kleidung abgerieben werde.