Veröffentlicht am 6. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Altenkirchen

Am Montag, 10. Juli 2023, ab 16:30 Uhr findet im Wilhelm-Boden-Saal (Zi. 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen eine öffentliche/ nichtöffentliche Sitzung des Kreisausschusses statt.

Tagesordnung :

A. Öffentlicher Teil:

1. Mitteilungen der Verwaltung

2. Auftragsvergabe zum Neuaufbau der passiven Dateninfrastruktur an der Westerwaldschule Gebhardshain

3. Vergabe von Bauleistungen für den Ausbau der K 57 in der OD Pracht-Wickhausen

4. Allgemeine Vorschrift über einen einheitlichen Verbundtarif im Verkehrsverbund Rhein-

Mosel (VRM)

5. Hebammenzentrale und -ambulanz

6. Anpassung der Klimaschutzziele des Landkreises Altenkirchen

7. Weiteres Vorgehen zum Antrag der SPD-Kreistagsfraktion: Jugend und Demokratie

8. Weiteres Vorgehen zum Antrag der SPD-Kreistagsfraktion: Hygieneartikel für Frauen

und Mädchen, insbesondere an Schulen

B. Nichtöffentlicher Teil:

9. Besetzung der Schulleiterstelle an der Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen;

Herstellung des Benehmens mit dem Schulträger nach § 26 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG)

10. Personalangelegenheiten