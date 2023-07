Veröffentlicht am 6. Juli 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Brand einer Mülltonne am Bürgerforum in Gebhardshain

Mittwoch, 05. Juli 2023 wurde der Polizeibezirksdienst Gebhardshain darüber informiert, dass am Dienstagabend, 04. Juli gegen 19 Uhr eine Mülltonne am Bürgerforum gebrannt habe. Der Brand konnte durch einen Anwohner gelöscht werden. Aus welchen Gründen die Mülltonne in Brand geriet oder wer verantwortlich hierfür war, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet um Mitteilung sachdienlicher Informationen zur Tat unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei