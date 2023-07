Veröffentlicht am 6. Juli 2023 von wwa

HERDORF – Fund von neuwertigen Mobiltelefonen in Herdorf

Montag, 03. Juli 2023 wurde dem Polizeibezirksdienst in Herdorf durch einen Anwohner in der Luisenstraße mitgeteilt, dass er in einem Hohlraum unterhalb seiner Gartenhütte zwei neuwertige und originalverpackte Smartphones gefunden habe. Wie die Geräte dort hingelangt sind, ist derzeit unklar, ebenso gibt es keine Hinweise auf den oder die berechtigten Eigentümer. Es handelt sich um ein Gerät der Marke Apple iPhone 13 Pro Max sowie ein Gerät der Marke Samsung Galaxy A13. Die Polizeiinspektion Betzdorf geht derzeit davon aus, dass die Geräte möglicherweise im Zusammenhang mit einer Straftat abhandengekommen sein könnten und bittet um Mithilfe. Wer kann Hinweise zu Personen geben, die die Geräte in der Luisenstraße abgelegt bzw. versteckt haben? Wer kann Hinweise zu den berechtigten Eigentümern der Geräte geben? Sachdienliche Informationen bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei