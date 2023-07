Veröffentlicht am 6. Juli 2023 von wwa

BAD NEUENAHR – Diebstahl von Baumaschinen durch unbekannte Täter in Bad Neuenahr-Ahrweiler

In der Nacht zwischen Mittwoch, 05. und Donnerstag, 06. Juli 2023 wurde auf einer Nachtbaustelle durch unbekannte Täter auf der Marienthaler Straße – Höhe Hausnummer 21 – in Bad Neuenahr-Ahrweiler mehrere Baumaschinen, darunter eine 60 bis 70 Kilogramm schwere Rüttelplatte und ein circa 80 Kilogramm schwerer Verdichter entwendet. Die abseits der Nachtbaustelle abgestellten Baugeräte wurden in einem unbeobachteten Moment vermutlich auf einen blauen Pritschenwagen aufgeladen und entwendet. Wer kann Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug geben? Quelle: Polizei