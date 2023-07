Veröffentlicht am 5. Juli 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Diebstahl in Linz am Rhein

Dienstagmittag, 04. Juli 2023 beobachtete ein Geschäftsinhaber in der Rheinstraße einen jungen Mann, der im Vorbeigehen eine Ledertasche von einem Außenständer nahm, sie unter seinem T-Shirt versteckte und weiter ging. Der Inhaber verfolgte den Dieb und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Täter handelte es sich um einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Leutesdorf. Quelle: Polizei