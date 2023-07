Veröffentlicht am 5. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Gruppe aus Zentralasien informierte sich über duale Studiengänge der Hochschule Koblenz

Duale Studiengänge in Kooperationen mit Unternehmen sind in Rheinland-Pfalz ein beliebtes Format, um schon frühzeitig Talente zu gewinnen und auszubilden. Kürzlich informierten sich Gäste aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan zu den Entwicklungen der dualen Studiengänge an der Hochschule Koblenz sowie zu den Angeboten in Rheinland-Pfalz.

Etwa 20 internationale Gäste besuchten im Rahmen einer “Study Tour” den Hochschulstandort auf der Koblenzer Karthause und wurden vom Vizepräsidenten für Transfer und regionale Entwicklung Prof. Dr. Heiko Weckmüller begrüßt. Die Gruppe zeigte sich begeistert vom Campus und von der Vielseitigkeit des dualen Studienangebots. An allen drei Standorten der Hochschule Koblenz werden in enger Abstimmung mit Unternehmen duale Studiengänge entwickelt und angeboten. Die Gäste erfuhren dabei mehr zu den einzelnen Studiengängen wie beispielsweise im Ingenieurwesen und darüber hinaus zu den verschiedenen Abschlüssen und Varianten.

Sarah Krajewski, Koordinatorin der dualen Studiengänge an der Hochschule Koblenz, erläuterte, dass knapp 10 % der Studierende an der Hochschule Koblenz zu einem dualen Studium an der Hochschule eingeschrieben sind. Inzwischen gibt es an der Hochschule 13 duale Studiengänge, beispielsweise in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Software-Engineering, Bauingenieurwesen, Erziehung, Informationstechnik und Werkstofftechnik. Tendenz steigend.

In einem Vortrag erläuterte Achim Saulheimer, Leitung der Geschäftsstelle Duale Hochschule Rheinland-Pfalz, die Vorteile für Unternehmen und Studierende. Ebenfalls ging er auf die Rolle der Kammern ein, welche insbesondere in ausbildungsintegrierten Studiengängen ein wichtiger Ansprechpartner für Azubis und Unternehmen sind. Die Gruppe aus Zentralasien nutze dieses regionale Forum, um ihre Erfahrungen mit Bildungsangeboten und dualen Ausbildungsgängen einzubringen und spannende Fragen zu stellen. Über die Landesgrenzen hinweg gelang, damit ein Austausch und Ausblick auf anstehende Projekte. So plant die Hochschule Koblenz zum Beispiel für das Jahr 2024 unter anderem duale Studiengänge in Wirtschaftsmathematik und Künstlicher Intelligenz.

Foto: Zu Gast an der Hochschule Koblenz: Internationale Gruppe erweiterte ihr Wissen zu dualen Studiengängen. (Foto: Hochschule Koblenz/Sarah Krajewski)