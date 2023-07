Veröffentlicht am 5. Juli 2023 von wwa

REGION – Ex-Ministerinnen, Mütter, Abgeordnete Kampmann und Bätzing-Lichtenthäler im Instagram-Live über Gemeinsamkeiten

Die SPD- Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt kurz vor den anstehenden Sommerferien wieder einen Gast zum Videochat auf Instagram. Nächste virtuelle Gesprächspartnerin wird die Landtagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, die SPD-Innenpolitik-Expertin Christina Kampmann sein.

Die politischen Laufbahnen von Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Christina Kampmann sind ziemlich ähnlich. Beide Politikerinnen waren Bundestagsabgeordnete, beide wurden in der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages als Ministerin ins jeweilige Landes-Kabinett berufen und beide wurden in der darauffolgenden Landtagswahl zu Abgeordneten gewählt. Bätzing-Lichtenthäler und Kampmann verbindet aber auch noch etwas anderes: Sie sind beide in Führungspositionen und gleichzeitig Mutter. Für viele Frauen sind die beiden Sozialdemokratinnen damit Vorbild, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Politik geht.

Die SPD-Fraktionschefin im rheinland-pfälzischen Landtag Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Ich freue mich sehr auf den virtuellen Austausch mit Christina. Als langjährige Ministerinnen-Kollegin und auch als Kandidatin 2019 für den SPD-Parteivorsitz ist sie eine ganz engagierte und profilierte Kollegin aus NRW. Wir Beide werden sicherlich einen interessanten Einblick hinter die Kulissen des Politik-Betriebes geben können.“

Wer dabei sein möchte, sollte sich Dienstag, den 11. Juli 2023 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr freihalten. Dann findet via Instagram über das Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@sabine_baetzing) die Live-Übertragung statt, bei der gerne währenddessen Fragen gestellt und mitdiskutiert werden kann.