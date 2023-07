Veröffentlicht am 5. Juli 2023 von wwa

KIRCHEN – Neue „touristische Botschafter“ für das Druiden.Hexen.SiegerLand vorgestellt – Angebote von Gästeführungen starten im Juli

Das Druiden.Hexen.SiegerLand liegt als Erlebnis- und Wanderregion an der nördlichsten Spitze von Rheinland-Pfalz inmitten der Tourismusregion Westerwald-Sieg nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen

Die einzigartige und vielfältige Wander- und Erlebnisregion des Druiden.Hexen.SiegerLandes der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) erstreckt sich von Kirchen (DruidenLand), mit dem Nationalen Geotop Druidenstein, dem GeoBlick Ottoturm und der Jugendherberge Freusburg, weiter am Flusslauf der Sieg entlang nach Brachbach und Mudersbach (SiegerLand), bis an das Tor zur Einkaufs- und Universitätsstadt Siegen (Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen).

Folgen wir westlich des Giebelwaldes in einem Seitental zwischen den Städten Kirchen und Freudenberg (historischer Altstadtkern) dem Verlauf des Asdorfbaches lernen wir Harbach und Niederfischbach (SiegerLand) kennen. Hier stechen vor allem der Siegerländer Dom und der Tierpark Niederfischbach heraus.

Sehr naturnah und geradezu unberührt wirkt auf uns das Wildenburger Land bei Friesenhagen (HexenLand) nur unweit des Oberbergischen Landes mit dem Naturerlebnispark Panarbora von Waldbröl entfernt. Im HexenLand tauchen wir nicht nur in die historische Zeit der Hexenverfolgung mit Original-Plätzen, wie der Roten Sankt Anna-Kapelle, näher ein, sondern entdecken auch die Kath. Barockkirche in Friesenhagen sowie das Wasserschloss Crottorf.

Ziel: Neue, buchbare Angebote (Erlebnisse) in der Verbandsgemeinde Kirchen schaffen

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist u. a., dass unsere Teilregion im Tourismusnetzwerk mit dem Landkreis Altenkirchen (Westerwald-Sieg), der Naturregion Sieg und der Region Westerwald noch bekannter und bestmöglich vermarktet werden kann, so Sven Wolff von der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg).

Sowohl Touristen, Tagesgäste als aber auch die heimische Bevölkerung (letztere wollen wir unbedingt mitnehmen, der Funke für gelebten Tourismus soll überspringen), wollen wir mit spannenden Angeboten ansprechen, um uns als Erlebnis- und Wanderregion zu definieren und präsentieren, erläutert Wolff.

Ein wichtiger Baustein dafür seien Gästeführungen, um Lust auf die Region zu machen und mit abwechslungsreichen und interessanten Touren/Angeboten ins Sieg- und Asdorftal als auch Wildenburger Land zu locken. Daher messe man der Aufgabe der Gästeführer-innen einen hohen Stellenwert bei, weil sie unsere gesamte Verbandsgemeinde Kirchen bestmöglich und häufig mit sehr viel Herzblut präsentieren sowie mit Fachwissen bereichern. Sie sind die „touristischen Botschafter“ für die gesamte Region.

Deshalb hatte Sven Wolff bereits zum Ende des letzten Jahres dazu aufgerufen, dass sich Heimatkenner, Natur-, Wander- und Sportbegeisterte gerne bei ihm melden können, um sich im Zuge einer Gästeführerschulung im Landkreis Altenkirchen über die Kreisvolkshochschule zum Thema „Gäste begeistern: Methodik, Didaktik und Kommunikation“ fortbilden zu lassen. Der Einladung waren insgesamt neun Personen gefolgt.

Die Schulung fand über einen Zeitraum von drei Monaten von Januar bis Ende März 2023 mit rund 40 Unterrichtsstunden an verschiedenen Orten innerhalb des Landkreises statt. Wichtige Stationen waren dabei u. a. das Kreisbergbaumuseum in Herdorf-Sassenroth, das Raiffeisenmuseum in Hamm, das Kreisarchiv in Altenkirchen, als aber auch zahlreiche weitere Online- und Präsenztermine. Die Schulungskosten der Teilnehmer -in wurden durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Touristik) getragen. Am Ende stand dann eine richtige Abschlussprüfung mit dem Dokument „Zertifizierter oder Zertifizierte Gästeführer -in.

In den vergangenen Wochen wurden gemeinsam erste buchbare Erlebnisse bereits für das zweite Halbjahr 2023 entwickelt. Und es wird dabei nicht nur deutlich, wie einzigartig und vielfältig das Druiden.Hexen.SiegerLand ist, nein, diese Abwechslung und Vielfältigkeit spiegelt sich auch in den Angeboten der neuen Gästeführer-/innen wieder: Stadt- und Museumsführungen in Kirchen – Kombi-Angebote aus Bewegung, Kultur und Genuss in Brachbach. Geführte Themen- und Kostümwanderungen in Friesenhagen, Niederfischbach und Kirchen. Gästeführung durchs historische Freusburg und Erlebniswanderungen Giebelwald. Exkursionen zum Thema Bergbau und Geologie, u. a. am Druidenstein

Naturkundliche Führungen. Tagesausflüge mit dem Bus (Kombi Wandern/Besichtigung)

NEU! – Ab sofort gibt es Buchbare Erlebnisse im Druiden.Hexen.SiegerLand

Eine Anmeldung zu den Gäste-/Wanderführungen sowie Ausflugsfahrten ist ONLINE über www.druiden-hexen-siegerland.de und dann Feste & Veranstaltungen / Online-Veranstaltungskalender am schnellsten und einfachsten möglich. Auch gibt es hier alle wichtigen Details zu den geplanten Veranstaltungen. Wir laden Sie herzlich hierzu ein – bereits in diesem Monat geht’s los.

Im Juli 2023 finden sich folgende ERLEBNISSE im Angebot:

Sa., 15. Juli 2023, 09:30 Uhr – 1, 2, 3 – sei dabei, Bewegung, Kultur und Genuss in Brachbach, Gäste-Wanderführerin Sabine Fischer (Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach e. V.)

Treffpunkt ist direkt vor dem Backes auf dem Zechenwaldplatz in 57555 Brachbach

Rund 6 bis 8 km lange Wanderung auf Teilen des Grubenwanderweges Brachbach mit Übungsangeboten am Fitnesstrail und Infos sowie Besichtigung des Schieferstollen Josefsglück

Anmeldeschluss: 13. Juli 2023, 12 Uhr

Wir wandern auf dem ersten Teil des Grubenwanderweges, der in den Fitnesstrail übergeht. Neben der Wanderung gibt es am Fitness Trail die Möglichkeit unter Anleitung die Übungen kennenzulernen. Eine spannende Stollenbesichtigung und das abschließende Bergmannsessen runden das Angebot ab.

Info: Sabine Fischer, Telefon: 0160/96666815

Sabine Fischer aus Brachbach

Meine große Leidenschaft ist das Bewegen und Leben in der Natur. Von Kindesbeinen an bin ich dem Thema Bewegung sehr verbunden. Bewegung gehört zum Leben und es war nur logisch das ich einen Berufsweg gewählt habe der mit Bewegung verknüpft ist. Nie hätte ich es in einem Büro ausgehalten. Diese Begeisterung für Bewegung, vor allem draußen in unserer wunderschönen Natur, gebe ich sehr gerne weiter. Die Verknüpfung von Bewegung, Kultur und Genuss gehört für mich dazu. Gerne gehe ich mit meinen Gästen zu Aussichtspunkten (z.B.Ottoturm), Sehenswürdigkeiten (z.B.Druidenstein), Besucherbergwerk Josefsglück und versuche dies (wenn sich die Möglichkeit ergibt) mit entsprechenden kleinen Kulinarischen Genüssen zu verbinden. (zb. Grubenwanderweg mit Besuch des Backhauses in Brachbach und einer Einkehr vor Ort.)

Zertifikate/Fortbildungen: zertifizierte Gästeführerin, Wanderleiterin DAV, Nordic Walking Instruktor, Sport- und Gymnastiklehrerin, Physiotherapeutin, Erlebnispädagogin.

Schwerpunkte meiner Gäste-/Wanderführungen: Wanderführung über den Grubenwanderweg Brachbach, Natur- und Landschaftsführung durch den Höhwald oder Teile des Giebelwaldes

So., 16. Juli 2023, 08:00 Uhr – Tagesausflug im Bus zur Aartalwanderung und ins Lahntal, Reiseleitung Sven Wolff (WF „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V.)

Anmeldeschluss: 15. Juli 2023, 13:00 Uhr

Zustiegsmöglichkeiten bestehen wie folgt:

7:40 Uhr Niederfischbach, Markt

7:45 Uhr Niederfischbach, Gemeindebüro

7:50 Uhr Niederfischbach, Haltestelle Christelay

7:55 Uhr Kirchen, Langs Eck

8:00 Uhr Kirchen, Kaufland-Parkplatz

8:05 Uhr Betzdorf, Haltestelle Struthof

8:10 Uhr Alsdorf, Haus Hellertal

8:25 Uhr Daaden, Saynische Straße

Auswahl zwischen einer 5 und 10 km langen Wanderung mit IVV-Wertung

Wir unternehmen eine Fahrt mit dem Bus zur Teilnahme an einer IVV-Wanderung (organisierte Veranstaltung) im Unteren Aartal bei den Wanderfreunden „Die Tramps Flacht“ e. V. und anschließender Weiterfahrt an die Lahn nach Limburg mit einem Aufenthalt zur freien Verfügung.

Info: Sven Wolff, Telefon 02741/6972

So., 23. Juli 2023, 10:00 Uhr – Geführte Wanderung zum Giebelwaldkreuz ab Niederfischbach, Gäste-/Wanderführerin Birgitta Weier (WF „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V.)

Treffpunkt ist direkt am Tierpark Niederfischbach, Ende der Schlesingstraße, 57572 Niederfischbach

Rund 14 km lange Wanderung

Anmeldeschluss: 21.07.2023, 13:00 Uhr

Wir starten am Tierpark, gehen auf einem historischen Weg zum ehemaligen Fischbacher Werk und weiter bergauf. Über Wege und Pfade passieren wir weitere historische Plätze und wir genießen die schönen Aussichten, bis wir das Giebelwald-Kreuz erreichen. Nach einem Picknick mit Selbstverpflegung treten wir den Rückweg an.

Info: Birgitta Weier, Telefon: 0175/59223065

Weitere Erlebnisse im 2. Halbjahr 2023

Fr., 08. Sept. 2023, 15:30 Uhr – 1, 2, 3 – sei dabei, Bewegung, Kneipp´en und Genuss in Brachbach, Sabine Fischer, Info: Telefon 0160/96666815

Sa., 09. Sept. 2023, 15:00 Uhr – Freusburger Mühle, eine Liebesgeschichte in Kirchen, Michaela Stötzel (WF „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V.), Info: Telefon 0151/212989

So., 24. Sept. 2023, 10:00 Uhr – Erlebniswanderung im Giebelwald mit Durchblick in Kirchen-Freusburg, Susanne Wilmsen, Info: Telefon 02741/60505

So., 08. Okt. 2023, 09:30 Uhr – Wanderung auf den Spuren des Bergbaus in Brachbach, Sabine Fischer u. Kamil Holys (WF „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V.), Info: Telefon 02741/6972

So., 15. Okt. 2023, 15:00 Uhr – Freusburger Geschichte hautnah erleben, Susanne Wilmsen, Info: Telefon 02741/60505

So., 22. Okt. 2023, 14:00 Uhr – Exkursion „Rund um den Druidenstein: Von der Vorzeit zur Neuzeit“ – Mythen und Fakten – Bergbau, Geologie und Kirche. Vom Streit der Neptunisten mit den Plutonisten, Dr. André Hellmann, Info: 02741/688-850

So., 29. Okt. 2023, 13:00 Uhr – Halloween-Wanderung rund um den Druidenstein in Kirchen-Herkersdorf, Michaela Stötzel u. Susanne Steiner (WF „Siegperle“ Kirchen (Seig) e. V.), Info: Telefon 02741/6972

So., 19. Nov. 2023, 14:30 Uhr – Vom letzten Halsgericht zur Lok-Fabrik mit Weltruf, Stadtführung durch Kirchen, Hubertus Hensel in Zusammenarbeit m. Dr. Johannes Pfeifer (Tourist-Info Druiden.Hexen.SiegerLand), Info: Telefon 02741/63543

So., 03. Dez. 2023, 14:30 Uhr – Vom Acker- zum Panzerbau – Museumsführung, Hubertus Hensel (Tourist-Info Druiden.Hexen.SiegerLand), Info: Telefon 02741/63543

Falls eine Anmeldung online nicht möglich ist, kann diese alternativ auch telefonisch über die jeweils angegebenen Info-Tel-Nr. erfolgen oder über die Tourist-Info Druiden.Hexen.SiegerLand in Kirchen (Sieg).