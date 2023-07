Veröffentlicht am 4. Juli 2023 von wwa

BOROD – Verkehrsunfall mit Flucht auf der B 8 in 57614 Borod

Dienstagmorgen, 04. Juli 2023 überholte auf der B 8 in Richtung Wahlrod fahrend ein vermutlich beigefarbener SUV einen roten Kleinwagen der Marke Opel. Zwischen der Einmündung nach Berod und der Einmündung nach Borod kam es gegen 06:10 Uhr zum Zusammenstoß zwischen dem beigefarbenen SUV und einem, auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden, blauen 1er BMW. Zumindest der 1er BMW wurde nicht unerheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des beigefarbenen SUV setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern. Der Schaden am 1er BMW wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Nicht bekannte Zeugen halfen dem Fahrer des 1er BMW kurz nach dem Unfall die Unfallstelle zu sichern. Sie und alle weiteren Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681 / 9460 oder per E-Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei