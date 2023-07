Veröffentlicht am 4. Juli 2023 von wwa

DAADEN – 16-jähriger Randalierer leistet Widerstand in Daaden

In der Nacht zwischen Montag, 03. und Dienstag, 04. Juli 2023 wurde der Polizei ein Randalierer in Daaden gemeldet, der Gegenstände beschädigen und Fahrräder auf die Straße werfe. Außerdem beleidigt er die durch die Geräuschentwicklung aufgewachten Anwohner. Die Einsatzkräfte fanden einen alkoholisierten und hochaggressiven 16-jährigen Jugendlichen vor, der beim Erblicken der Polizei davonlief, jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen wurde. Der Jugendliche leistet bei seiner Festnahme Widerstand. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Der junge Mann, der bereits am Vortag als Tatverdächtiger einer Körperverletzung in der Daadener Innenstadt auffiel, wird sich somit in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Quelle: Polizei