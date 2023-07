Veröffentlicht am 4. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Kaffee, Kuchen und eine sommerliche Überraschung

Alle Seniorinnen und Senioren sind eingeladen, wenn die Soziale Stadt und das Mehrgenerationenhaus Neuwied das „Senioren-Sommerfest“ am Donnerstag, 20. Juli, ab 15 Uhr veranstalten. In gemütlicher Atmosphäre feiern alle gemeinsam den Sommer. Hierzu bietet der Gemeinschaftsraum der GSG-Seniorenresidenz „Rheinstrasse“ in der Rheinstraße 46, Neuwied, ein tolles Ambiente.

Neben Kaffee und Kuchen gibt es eine sommerliche Überraschung. Zur Musik wird geschunkelt und gesungen. Außerdem sorgt ein Rahmenprogramm mit vorbereiteten Beiträgen und kleinen Spielen für beste Laune. Aber auch der Austausch soll nicht zu kurz kommen: ob gute Gespräche unter alten Freunden oder das Knüpfen von neuen Kontakten.

Die Veranstaltung wird organisiert im Rahmen des Seniorenprojekts „gemeinsam statt einsam“ in Kooperation aus Quartiermanagement „südöstliche Innenstadt“ und dem Mehrgenerationenhaus Neuwied. Der Eintritt ist frei, es wird um Anmeldung gebeten bis Montag, 17. Juli, unter Tel. 02631 863 070. Weitere Informationen sind zu erhalten im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, stadtteilbuero@neuwied.de.