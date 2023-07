Veröffentlicht am 4. Juli 2023 von wwa

ALTENHOFEN – Einsegnungen in Altenhofen: Anbau, Fahrzeug und Stromerzeuger wurden offiziell übergeben

Im Rahmen der Kirmes der Feuerwehr in Altenhofen am Wochenende konnten der Anbau des Feuerwehrhauses, ein neues Einsatzfahrzeug sowie ein Stromerzeuger eingesegnet und offiziell an die Einheit übergeben werden.

Nach der Begrüßung durch Wehrleiter Arnold Schücke, stellte Bürgermeister Michael Christ die Details vom Anbau sowie dem neuen Fahrzeug und Stromerzeuger vor. Symbolisch überreichte er den Schlüssel für das Feuerwehrhaus an Wehrführer Klaus Lehmann. Durch Pfarrer Jan Opiéla wurden in mitreißender Art in einer kurzen Andacht der Anbau sowie das neue Fahrzeug und der Stromerzeuger gesegnet und eingeweiht. Er wünschte den Einsatzkräften allzeit eine gesunde Heimkehr von den Einsätzen.

Landrat Achim Hallerbach dankte in seinem Grußwort den Verantwortlichen für die gute Ausstattung der Wehren und betonte die Wichtigkeit von jedem Feuerwehrstandort. Er gab einen Einblick in die Entwicklungen des Katastrophenschutzes sowie aktuellen Anschaffungen auf Kreisebene.

Mit dem Anbau des Feuerwehrhauses ist eine zweite Fahrzeughalle sowie zusätzliche Lagerfläche für Sandsäcke, Nasssauger und das Stromaggregat entstanden. Die Umkleideräume wurden getrennt errichtet. Der Schulungsraum ist entsprechend der Mannschaftsstärke ausgelegt.

Das neue Einsatzfahrzeug, ein Mehrzweckfahrzeug (MZF 1), konnte im Dezember 2022 beim Hersteller Martin Schäfer GmbH in Oberderdingen abgeholt und übernommen werden. Das Fahrzeug dient dem Transport von Personal sowie Material zur Einsatzstelle und als Logistikfahrzeug.

Das neue Notstromaggregat hat eine Leistung von 100 kVA im Dauerbetrieb. Der Kraftstofftank ist so ausgelegt, dass ein Betrieb von bis zu 8,5 Stunden ohne Betankung möglich ist. Für ein sicheres Arbeiten am Aggregat sorgen eine Umfeldbeleuchtung sowie zur Absicherung ein Blaulicht und orange Warnleuchten. Zusätzlich sind auf den Anhängern Absicherungsmaterial sowie verschiedene Kabeltrommeln und Zubehör verlastet. Der LED-Lichtmast kann auf eine Höhe von 9 Metern pneumatisch ausgefahren werden.

Wehrleiter Arnold Schücke wünschte allen Besuchern einen schönen Sonntag bei der Feuerwehr Altenhofen und lud ein, sich den Anbau sowie die Fahrzeuge anzusehen. Nach der offiziellen Übergabe begann der Tag der offenen Tür rund um das Gerätehaus in Altenhofen. (Tim Wessel) Fotos: Feuerwehr VG Asbach