Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

HACHENBURG – Polizei-Informationsstand am Hachenburger Sommerfest war gut besucht

Sonntag, 02. Juli 2023 fand das Hachenburger Sommerfest des Werberings statt. Im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr war bei schönem Wetter mitten auf dem Marktplatz der Informations- und Erlebnisstand der Polizeiinspektion Hachenburg anzutreffen. Hier hatten viele Besucher, insbesondere Jugendliche, die Möglichkeit sich über den Polizeiberuf zu informieren. Höhepunkt des Ganzen war der Rauschbrillenparcours, wo der Spaßfaktor bei Jung und Alt absolut auf Hochtouren kam.

Der Parcours gab den Bürgern die Möglichkeit ihre Erfahrung mit dem Umgang von Alkohol und anderen Rauschmitteln ganz nüchtern und ungefährlich zu erleben. Auch die Kleinsten hatten Spaß das Blaulicht und den Streifenwagen mal genauer und live in Augenschein zu nehmen.

Du interessierst dich für den Polizeiberuf und hast es am vergangenen Sonntag nicht zum Informationsstand geschafft? Da können wir dir weiterhelfen, wenn du dir drei Tage in den Herbstferien Zeit nimmst! Im Zeitraum vom 16. und 18.10.2023 haben Interessierte die Möglichkeit, exklusiv hinter die Kulissen der Polizeiinspektion Hachenburg zu schauen.

Bekomme einen hautnahen Eindruck in den Polizeialltag und erfahre, welche verschiedenen Einheiten dort zusammenarbeiten. Als Höhepunkt findet am letzten Tag ein Ausflug auf den Campus der Hochschule der Polizei statt. Was musst du dafür tun? Melde dich bei uns an! Ansprechpartnerin ist Jessica Kremer: 02662-9558 242. Jetzt heißt es schnell sein, es sind nur noch wenige Plätze

frei. Quelle: Polizei