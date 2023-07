Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

NEUWIED – Körperverletzung in Neuwied

Sonntagmorgen, 02. Juli 2023 gegen 06:59 Uhr wurde die Polizei in die Langendorfer Straße gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen 39jährigen, der augenscheinlich zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war. Aufgrund des Alkoholisierungzustandes konnte jedoch der genaue Tatablauf vor Ort nicht rekonstruiert werden. Zeugen gaben lediglich an, dass der Mann zuvor die Gaststätte Marco Polo besucht hatte. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei