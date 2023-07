Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

NEUWIED – Verkehrskontrolle in Neuwied

Samstagnachmittag, 01. Juli 2023 gegen 17:50 Uhr wurde ein 29jähriger Verkehrsteilnehmer in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden zunächst Veränderungen am mitgeführten Zweirad und drogenbedingte Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer festgestellt. Zudem konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden werden. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Quelle: Polizei