Veröffentlicht am 4. Juli 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – BARMER-Digitalprojekt gewinnt Präventionspreis

Mit einem digitalen Testangebot ist es der BARMER gelungen, deutlich mehr Menschen für die Darmkrebsfrüherkennung zu interessieren. Dafür ist die Krankenkasse am vergangenen Freitag mit dem Präventionspreis der Stiftung LebensBlicke ausgezeichnet worden. „Die Krebsfrüherkennung wird generell noch viel zu wenig genutzt. Das digitale Testangebot der BARMER zur Darmkrebsfrüherkennung erleichtert den Zugang dazu. Es spricht vor allem auch Menschen an, die die herkömmlichen Früherkennungsangebote noch nicht nutzen können“, sagt Dr. Christian Graf, der das Projekt bei der BARMER leitet. Denn die BARMER biete das digitale Testangebot bereits für Versicherte ab 40 Jahren gratis an, während die Darmkrebsfrüherkennung in der Gesetzlichen Krankenversicherung erst ab 50 Jahren gelte. Von rund 1,3 Millionen BARMER-Versicherten, die seit dem Start des digitalen Testangebots im März 2022 dazu eingeladen worden seien, hätten rund 201.400 den Test angefordert. Die Quote liege damit bei 14 Prozent und deutlich höher als bei herkömmlichen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen. Etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei unter 50 Jahren. Seit dem Start des Projektes habe es mehr als 6.300 positive Testergebnisse gegeben.