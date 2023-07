Veröffentlicht am 4. Juli 2023 von wwa

HERDORF – FreiTalk in Herdorf mit Geflüchteten – Bätzing-Lichtenthäler lud zum Austausch

Mit ihrem Gesprächsformat „FreiTalk“ war die heimische SPD Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei Sonnenschein mit ihrem roten Infostand vor dem Hüttenhaus in Herdorf zu Gast. Unterstützt von Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Herdorf und dem Juso-Geschäftsführer Colin Haubrich nutzte sie die Gelegenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Die Herdorfer Sozialdemokraten hatten türkische Flüchtlinge an den Infostand eingeladen, die über ihre Zeit in der Türkei, ihre Inhaftierung ob ihres Einsatzes für Menschenrechte und ihre Flucht nach Deutschland mit der Landtagsabgeordneten sprachen. „Es ist erschütternd, wenn Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und dann, wie in diesem Fall für sechs Jahre unter schlimmsten Bedingungen inhaftiert werden und deren einziger Weg dem Regime zu entkommen, die Flucht ist“, so Bätzing-Lichtenthäler, die betonte, das solche humanitäre Hilfe im Rahmen von Asyl ein Akt der Solidarität und christlichen Nächstenliebe sei und dies auch in dem Wissen gelte, dass die Geflüchtetenaufnahme die Kommunen, das Land und den Bund vor große Herausforderungen stelle.

„Wir wollen mit den Menschen auch fernab von Wahlkampfzeiten ins Gespräch kommen und hören, was ihnen unter den Nägeln brennt“, so die Abgeordnete, die den „Freitalk“ einmal monatlich in ihrem Wahlkreis durchführt. Wer nicht das Gespräch am Infostand führen möchte, kann sich für die Bürgersprechstunde von Sabine Bätzing-Lichtenthäler anmelden unter 02741/25454 oder post@baetzing-lichtenthaeler.de.