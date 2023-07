Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Thomas Niederhausen schreibt sich als Thomas I. in die Liste der Könige der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 ein

19:39 Uhr kam am Montagabend der erlösende Aufschrei der Schützen und ihrer Gäste. Der Rest des Vogels war gefallen. Die drei Anwärter lieferten sich von 14:30 bis 19:39 Uhr einen harten und zermürbenden Kampf. Fünf Stunden benötigten sie und insgesamt 614 Schuss um den Rumpf von der Stange, erhängt an einem Bolzen im schusssicheren Kugelfang, zu holen. Es hatte ihnen aber niemand gesagt, dass das spanweise geschehen muss. Immer wieder brach ein Teil weg und der Rest drehte sich auf dem Bolzen. Der Rest war zum Schluss kaum noch aus der Entfernung genau zu erkenn, war aber noch so groß, dass er abgeschossen werden konnte und musste. Um 19:30 Uhr hatte Thomas Niederhausen, der Schütze in der Mitte, das Stückchen Holz genau in Visier, drückte ab, erhörte den Knall des Geschosses und der Span war weg. Der Jubel brandete auf und die Ersten stürzten auf ihn zu, um ihm zu gratulieren, die Hand zu schütteln, ihn zu umarmen. Seine Frau Alexandra kam kaum zu ihm durch, schloss ihn in die Arme und freute sich mit ihm. Fotos: Diana Wachow