Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Der Wissener Schützenverein hat eine Schützenkönigin

Nach 2009 hat Wissen wieder eine Schützenkönigin bekommen. Sie heißt Astrid Groth, gehört dem Schützenverein Wissen seit zwei Jahren an und ist aktive Sportschützin. Beim Vogelschießen am Sonntagnachmittag, 2. Juli 2023 konnte sie ihr Talent eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zu Beginn hielten rund 20 Schützen auf den hölzernen Vogel an. Nach und nach vielen die Flügel, das Zepter, die Krone, der Reichsapfel und der Schweif. Michel Schürg, Fabian Brenner, André Wagner, Marcel Theis und Jan Wagner, allesamt der Abteilung „Schwanzschützen“ zugehörig, bewiesen die größte Treffsicherheit. Im Laufe des Abends reduzierte sich die Zahl der ernsthaften Bewerber um das höchste Amt des Wissener Schützenvereins auf zwei.

Beide schenkten sich nichts. Lukas Beutgen und Astrid Groth gaben abwechselnd je einen Schuss ab und fast jeder saß. Die vielen Zuschauer erlebten einen Kampf wie es ihn selten zuvor gegeben hatte. Gegen 20.45 Uhr die Erlösung: Mit dem 950. Schuss fielen auch die Reste des Vogels von der Stange. Augenblicklich kam starker Beifall auf und die frischgebackene Schützenkönigin wurde mit Gratulationen geradezu überhäuft.

Schon am Tag zuvor hatte die jungen Leute um den Majestätentitel gerungen. Siegreich waren Lana Brucherseifer und Max Bucher, die sich Jungschützenkönigin beziehungsweise Schülerprinz nennen können. Beide wohnen im Stadtteil Köttingerhöhe. Direkt anschließend fand die Krönung der neuen Majestäten statt. Schützenoberst und 1. Vorsitzender Karl-Heinz Henn bedankte sich zunächst bei den „Altmajestäten“: „Ihr habt Eure Sache wirklich gut gemacht!“ Dann nahmen die drei „Neulinge“ ihre Insignien in Form von Schmuckketten entgegen, womit sie ihren Dienst offiziell antraten. Unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle ging es im Festzug zur Königsresidenz.

Das Schützenfest beginnt am kommenden Freitag, 07. Juli 2023 um 19 Uhr mit der Festplatzeröffnung. In diesem Jahr hat der Aufbau der Karussells und Buden ungewöhnlich früh begonnen. Es zeichnet sich ab, dass der Schützenverein für ein besonders abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm gesorgt hat. Ein Besuch an den vier Festtagen lohnt sich also in jedem Fall. (bt) Fotos: Bernhardt Theis