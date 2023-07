Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Vermisste Seniorin in Wissen gefunden

Die in Wissen vermisste Person ist am Montagmorgen. 03. Juli 2023 gefunden worden. Ort war ein Wald- und Wiesenweg unweit der K 132 zwischen Hof Paffrath und Weidacker im Stadtteil Köttingerhöhe. Die Frau wurde vom Notarzt im Rettungswagen versorgt. Über ihren Zustand ist nichts bekannt. Der Polizeihubschrauber war in unmittelbarer Nähe gelandet. (bt) Fotos: Bernhard Theis