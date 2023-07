Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Personensuch in Wissen

Noch während des sonntäglichen Vogelschießens in Wissen am 02. Juli 2023 gab die Polizei per Lautsprecher bekannt, dass nach einer vermissten Person gesucht wird. Dabei handelt es sich um eine 82jährige Frau aus der nahen Böhmerstraße, die offensichtlich bereits auf dem Festgelände gesehen worden ist, dann aber nicht mehr aufzufinden war. Die Frau ist dement aber wohl noch recht mobil. In der Folge kam es zu einer Riesensuchaktion, die sich zunächst auf die Umgebung des Schützenplatzes und die Wohnanschrift der Dame beschränkte. Da sich aber leider kein Erfolg einstellte, dehnte man die Suche auf das Waldgebiet Köttingsbach und dann große Teile des Stadtteils Köttingerhöhe aus. Im Einsatz waren starke Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Johanniter-Unfallhilfe, DRK, THW usw. Auch Suchhunde waren mit von der Partie. Über einen langen Zeitraum kreiste eine Kameradrohne über dem Suchgebiet. Startpunkt waren die drei Eichen bei Hofgut Paffrath auf der Köttingerhöhe, wo sich auch dasLagezentrum für die ganze Aktion befand. In der Nacht kam auch noch ein Hubschrauber zum Einsatz, der das Waldgebiet mehrfach überflog. Bis Montagmorgen war noch nichts über das Ergebnis der Suchaktion bekannt. (bt) Fotos: Bernhard Theis