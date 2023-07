Veröffentlicht am 3. Juli 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Anspruchsvolle Raiffeisen-Ausstellung findet Zuspruch

Unter sehr reger Publikumsbeteiligung fand im Kulturhaus Hamm die Vernissage zur Ausstellung „WIR ZUSAMMEN – F.W.RAIFFEISEN – Eine künstlerische Annäherung“ statt.

Als Vorsitzendes des KUNSTFORUM WESTERWALD, einer Vereinigung von 30 Kunstschaffenden aus dem gesamten Westerwald, eröffnete Helga Seelbach die Ausstellung. Sie bedanke sich für die Unterstützung von vielen Seiten beschrieb das Ausstellungsmotto in seiner Intention, ein Teil der Erinnerungskultur zum Genossenschaftsgedanken sein zu wollen.

Die 16 Ausstellenden Daniel Greiner, Gerhard Gröner, Christa Häbel, Gabriele Hartmann, Bine Hoyndorf, Elisabeth Jung, Monika Krautscheid-Bosse, Simone Carole Levy, Manuela Lowak, Petra Moser, Coya Müller, Freyja Schumacher, Brigitte Struif, Elke Überlacker-Gauk, Manfred Wendel und Friedhelm Zöllner bringen Bilder, Installationen, Drahtgeflechte, Skulpturen und Plastiken in die Ausstellung ein. Kunstforumsmitglied Manfred Wendel hatte als Kurator zusammen mit Coya Müller und Freyja Schumacher die Ausstellung gestaltet. Seelbach bedankte sich bei den Kunstschaffenden und lobte die Vielfalt und die Qualität der Exponate. Sie verteilte „Leseretten“ zum Thema Klima an die Ausstellungsgestaltenden.

Ortsbürgermeister Bernd Niederhausen begrüßte die Gäste und freute sich, zu Beginn der Raiffeisenwoche eine solch gut besuchte Veranstaltung im Kulturhaus zu haben.

Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis wartete mit einer Überraschung auf, indem sie in historischem Kostüm als Amalie, der Tochter von Raiffeisen auftrat. Sie sprach das wunderbare Ambiente der Ausstellung an die Möglichkeiten des Dialogs zwischen Künstlern und Besuchern. Sie zitierte Raiffeisen:“ Wenn wir gemeinsam arbeiten, merken wir erst, was in uns steckt“. Sie schloss mit dem Hinweis auf ein Lieblingslied „meines Vaters“: Kein schöner Land in dieser Zeit“, von dem man sagt, dass es am Rande des Bergischen Landes um 1840 entstanden sei. Jörg Brück, heimischer Sänger und bekannt für sein Engagement der „SWR-Herzenssache“ stimmte das Lied an und lud die Vernissagebesucher zum Mitsingen ein. Er trug noch mehrere Lieder unter Beifall des Publikums vor und bat um eine Spende für die Herzenssache.

Das Serviceteam der BIERGENOSSENSCHAFT RAIFFEISEN bot Getränke und Häppchen an, was die Gäste noch zum längeren Verweilen und eifrigen Diskussionen um die Ausstellungsstücke bewog. Die Ausstellung ist geöffnet bis zum 4.August: Mo-Do 9-12 Uhr und 14-16 Uhr, Fr 9-12 und nach Vereinbarung Foto: Martin Fandler, Steinebach a.d.Wied