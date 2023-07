Veröffentlicht am 1. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einzug in die Stadt Altenkirchen beginnt mit Ständchen am Rathaus

Samstagmittag, gegen 14:30 Uhr, begann die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 traditionell mit dem Einzug in die Kreisstadt Altenkirchen. Unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszuges Heimbach-Weis und des Musikverein Scheuerfeld ging es mit klingendem Spiel über die Koblenzer Straße, die Kölner Straße, den Quengel, durch die Wilhelmstrasse, der Fußgängerzone, auf die Rathausstraße direkt auf den Vorplatz des Rathauses, wo bereit die Stadt- und Verbandsoberhäupter, Ralf Lindenpütz und Fred Jüngerich, gemeinsam mit ihren Kollegen aus der Partnerstadt Tarbes warteten. Gesichert wurde der Schützenzug von der Polizei Altenkirchen und der Feuerwehr Altenkirchen. Den Bürgermeistern wurde das Antreten der Schützen gemeldet und der Gruß der Oberhäupter mit 100fachen Echo beantwortet. Zur Auflockerung spielten die Musiker in Abwechslung einige Stücke, bevor es zum Bierfassen in den Ratssaal ging. Dort wurden durch König Dominik I. die Gesellschaftskrüge an die örtliche Prominenz überreicht. Fotos: Renate Wachow