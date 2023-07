Veröffentlicht am 1. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mit dem Einzug in die Kreisstadt Altenkirchen eröffnet die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 ihr dreitägiges Schützenfest

Mit zwei Platzkonzerten am Theodor-Fliedner-Haus und DRK-Seniorencentrum, durch die am Samstag beteiligten Musikvereine dem Spielmannszug Heimbach-Weis und dem Musikverein Scheuerfeld 1890, die die Schützen auch durch die Stadt zu den Ständchenorten begleiteten, begann der Nachmittag. Kurz vor 14 :00 Uhr traten die Schützen vor dem Schützenhaus an, um gemeinsam zum Ehrenmal zu ziehen. Die Ökumenische Andacht nahmen Pater Roy von der katholischen Gemeinde St. Jakobus und Pfarrer Horst Pitsch von der evangelischen Kirchengemeinde vor. Zur Gefallenenehrung gedachte Schützenmeister Jörg Gerharz der Gefallenen der Kriege und der Gewaltherrschaft, mahnte, mit dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, zum Frieden und Gewaltlosigkeit. Das betreffe auch die zügellosen und gewalttätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen. Gerahmt wurde das Gedenken durch die Männerchöre Eichelhardt und Alfone unter der Leitung von Harald Gerhards. Fotos: Renate Wachow