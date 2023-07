Veröffentlicht am 1. Juli 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – ALTENKIRCHEN – Bildungsfahrt nach Berlin: Jugendliche erkunden die Hauptstadt Berlin – Gemeinsame Aktion der Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen

Berlin ist immer eine Reise wert. Und so führte die Jugendbildungsfahrt der Kreisjugendämter Altenkirchen und Neuwied in die Hauptstadt. Aus den beiden Landkreisen waren 17 Jugendliche und junge Erwachsene vier Tage unterwegs, um die kulturelle Vielfalt der Hauptstadt zu entdecken. Die Bildungsfahrt wurde von den Kreisjugendpflegern Anna Izabela Beck (Kreis Altenkirchen) sowie Simone Höhner und Marc Maier (Kreis Neuwied) geleitet. Auf dem Programm standen unter anderem die Besichtigung des Deutschen Bundestages, ein Gespräch mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (CDU), eine Bootstour auf der Spree sowie der Besuch der Revueshow „Arise“ im Friedrichstadtpalast.

Ein Höhepunkt der Jugendbildungsfahrt war der Besuch der Blue Man Group. Das blaue Trio faszinierte in einer knallbunten Live-Performance mit Comedy und rockiger Konzertatmosphäre sowie beeindruckenden technischen Effekten. Trotz des dichten Programms hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Berlin auf eigene Faust zu erkunden und die Shoppingmöglichkeiten zu nutzen. Am Ende waren sich alle einig, dass die vier erlebnisreichen Tage in Berlin in schöner Erinnerung bleiben werden.

Foto: Ein Besuch Berlins, ohne das Brandenburger Tor zu sehen, ist kaum denkbar. So schauten sich natürlich auch die Teilnehmer der Jugendbildungsfahrt das Wahrzeichen der einst geteilten Hauptstadt an. Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Koch