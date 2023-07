Veröffentlicht am 1. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Gefühle ausdrücken mit Seidenmalerei“ – Workshop der Kreisvolkshochschule

Am 4. und 11. Juli, jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den zweiteiligen Workshop „Gefühle ausdrücken mit Seidenmalerei“ speziell für Frauen an. In diesem Workshop unter der Leitung von Elisabeth Witjes aus Betzdorf erlernen die Teilnehmerinnen Schritt für Schritt, wie ein Gefühl, in einem Wandbehang symbolisch ausgedrückt werden kann. Zuerst werden passende Symbole auf Papier vorgezeichnet, dann auf Seide übertragen, ausgemalt und zu einem Wandbehang weiter verarbeitet. Als Abschluss wird der Wandbehang noch gequiltet, um das Ganze plastisch hervorzuheben und vielleicht wichtige Details zu betonen. Letzteres kann auch noch durch zusätzliches Besticken erreicht werden. Vorkenntnisse in Seidenmalerei und Nähen mit der Nähmaschine sind von Vorteil. Die Teilnahme kostet 18 Euro, Seide und Füllvlies können zum Selbstkostenpreis bei der Kursleiterin erworben werden. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de