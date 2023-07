Veröffentlicht am 1. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vortrags- und Gesprächsabend im Haus Felsenkeller – Weltwirtschaft im Wandel? – Die Grenzen des Kapitalismus findet erneut statt.

Das Bildungsteam wurde gebeten, den Vortragsabend, der bereits im April stattfand, erneut auf die Agenda zu nehmen. Am 20. Juli ist es so weit. Im Jahre 2008 erlebten wir den bis dahin größten Zusammenbruch an den Finanzmärkten. Die Folgen waren dramatisch, viele Kleinanleger verloren ihr Erspartes, ganze Staaten wurden zahlungsunfähig und die Zentralbanken mussten mit Rettungsschirmen die Stabilität aufrechterhalten. Letztendlich mussten die Steuerzahler für den Wahn der Investmentbanker und Spekulanten einstehen. Dennoch ist unsere Welt nicht untergegangen.

In der Politik war man sich damals einig darin, die Finanzmärkte zu regulieren. Aber was wurde tatsächlich umgesetzt? Bereits 2012 stürzten die Finanzmärkte die Welt erneut in eine große Krise, die zum Teil bis heute andauert. An den Rohstoffbörsen wurden Grundnahrungsmittel zum Spekulationsgut. Die Folgen für Menschen und Staaten sind gravierend.

Wir wollen uns mit den Zusammenhängen und Gründen befassen, die unsere Wirtschaft in solche Turbulenzen geraten lässt. Dieser Infoabend geht den Fragen auf den Grund. Die Zusammenhänge werden deutlich und gemeinsam nähern wir uns der Frage, inwieweit „Pech“, menschliche Fehler oder gar ein Problem in unserem Wirtschaftssystem ursächlich sind.

Ein Blick in die Zukunft sei auch gewagt. Wie wird erreicht, dass unser Leben und Wirtschaften noch relativ stabil bleibt? Gibt es gute Mechanismen, die das Schlimmste verhindern? Oder steht der nächste Crash bereits bevor? Lassen Sie sich informieren und diskutieren Sie mit – am Donnerstag, den 20.07., von 18 bis 20 Uhr, können Sie für eine Gebühr von 5 € dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.