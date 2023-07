Veröffentlicht am 1. Juli 2023 von wwa

BERLIN-REGION – Demokratie zwischen TikTok und Bundestag – Erwin Rüddel: 18. Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag

„Auch in diesem Jahr findet, vom 16. bis 20. Oktober 2023, wieder ein Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag statt. Dieser behandelt das Thema ‚Politische Partizipation von jungen Menschen‘ und richtet sich an politik- und medieninteressierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren. Die Bewerbungen dazu laufen ab sofort“, informiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Deutsche Bundestag lädt gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland e.V. insgesamt 25 Jugendliche zu einem einwöchigen Workshop nach Berlin ein. Einen Monat vorher – am 16. und 17. September 2023 – findet ein digitales Vorbereitungswochenende statt.

Unter der Schirmherrschaft der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aydan Özoguz, erwartet die Jugendlichen ein spannendes und abwechslungsreiches Workshop-Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt.

„Dabei werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 18. Jugendmedienworkshops unter anderem mit dem aktuellen politisch-parlamentarischen Geschehen auseinandersetzen, Abgeordnete persönlich treffen, an Gesprächen mit Mitgliedern von Fachausschüssen teilnehmen, Fachleuten zum Workshop-Thema begegnen und in einen Dialog treten sowie an einem Online-Dossier mit eigenen Beiträgen aktiv mitwirken“, ergänzt der Parlamentarier.

Gemäß dem übergeordneten Thema „Politische Partizipation von jungen Menschen“, werden mit den Jugendlichen nach deren Interessen inhaltliche Schwerpunkte für das Workshop-Programm in Berlin festgelegt. Die Kooperationspartner haben das bisherige Veranstaltungskonzept mit dem Ziel überarbeitet, Jugendliche mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, Hintergründen und Perspektiven zu erreichen.

Bei dem Workshop wird kein Printprodukt mehr entstehen, sondern eine elektronische Publikation, in die Audio-, Video- oder Social Media-Beiträge integriert werden.

„Besonders interessierten Jugendlichen aus meinem Wahlkreis wünsche ich eine erfolgreiche Bewerbung, die bis zum 30. Juli 2023 erfolgen muss. Die Thematik bietet interessante Aspekte, die dazu beitragen den politischen Alltag und die Wirkungsweise unseres Bundesparlaments näher zu bringen und direkt erlebbar zu machen“, bekräftigt Erwin Rüddel. Bewerben können sich Interessierte unter: http://www.jugendpresse.de/bundestag