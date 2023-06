Veröffentlicht am 30. Juni 2023 von wwa

KIRCHEN – 5. Gospel-Chor-Workshop mit Darius Rossol in Kirchen am 30. Juni und 01. Juli 2023 – Anmeldung noch möglich!

Gospelchöre sind voll im Trend! Aber was ist mit Leuten, die nicht regelmäßig singen, nicht so erfahren sind? Oder mal in einem richtig großen Chor singen wollen?

In einem bunt gemischten Chor, unterstützt durch eine fitte Gospel–Band. Darius Rossol aus Köln ist ein Profi auf diesem Gebiet. Als Pianist und studierter Gospelchorleiter bringt er deutschlandweit Leute dazu, mit Leib und Seele zu singen, meist ohne Noten, durch Vor- und Nachsingen. Und innerhalb einer Stunde wird die Gruppe musikbegeisterter Menschen zu einem Chor, singt mehrstimmig mit Bewegung oder summt leise und geht den Texten nach, die doch so voller Leben sind. Mitmachen können alle Erwachsenen & Jugendliche von 12 bis 90 Jahren, die sich für diese Musik begeistern lassen (wollen)!

EFG Kirchen, Austraße 41: Freitag, den 30. Juni, 18.00 Uhr – 21.30 Uhr – Samstag, den 01. Juli, 13.00 Uhr- 18.00 Uhr – Gospelkonzertgottesdienst: Sonntag, den 02. Juli, 10.30 Uhr – Seminarkosten: 48,00 €, ermäßigt 18,00 €, Family-Card 70,00 € Info & Anmeldung: ak.brucherseifer@t-online.de, Tel. 02741/63522, Handy 01714825952