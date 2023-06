Veröffentlicht am 30. Juni 2023 von wwa

OBERLAHR – Hotelpark „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr als „Hervorragender Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet

Die IHKs in Rheinland-Pfalz haben den Hotelpark „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr als einen von insgesamt 34 Betrieben mit dem Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie“ für ihr Engagement in der Ausbildung ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Hotels bieten Qualitätspraktika, Schulpartnerschaften, intensive Prüfungsvorbereitungen und Exkursionen an – und engagieren sich so auf besondere Weise für die Ausbildung.

An der Landes-Auszeichnungsfeier im Mainzer Staatstheater nahmen Geschäftsführerin Tanja Ehlscheid-Schelzke, sowie Verkaufsleiter Mark Becker die Auszeichnung von Günter Jertz, Hauptgeschäftsführer der IHK für Rheinhessen, im Namen der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, entgegen.

„Das gesamte Team des Westerwald Treffs freut sich sehr über die Auszeichnung, denn sie zeigt uns, dass unser Einsatz in diesem Bereich wahrgenommen wird“, so Tanja Ehlscheid-Schelzke. „Ich danke auf diesem Weg auch unseren Auszubildenden, die mich dazu animiert haben, an diesem „Wettbewerb“ teilzunehmen. Als ich sie zu Beginn fragte, ob sie denken, dass wir das verdienen würden, kam die Antwort: WENN NICHT SIE, WER DANN?

Ich bin der Meinung, dass diejenigen, die heute eine qualitativ hochwertige Ausbildung bekommen, die Führungskräfte von morgen sind und das sollte jeden Ausbilder und auch jeden Auszubildenden motivieren! Gerade in unserer Branche ist es so, dass man in den besten Hotels der Welt immer wieder Führungspersonen aus Deutschland findet! Sei es im Küchen- oder Servicebereich, im Housekeeping oder auf Direktionsebene.

Kristina Kutting, Geschäftsführerin der IHK-Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen gratuliert zu dieser besonderen Auszeichnung und hebt die erbrachte Leistung als hervorragender Ausbildungsbetrieb besonders hervor. „Mit dieser Auszeichnung ist der Hotelpark „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr nicht nur Vorbild in einer Branche, die dringend Nachwuchs sucht, sondern auch Vorreiter in der Region im Landkreis Altenkirchen“, ergänzt Kristina Kutting.