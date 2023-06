Veröffentlicht am 28. Juni 2023 von wwa

WESTERBURG – Zeugenaufruf für eine Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Westerburg

Mittwochnachmittag, 28. Juni 2023, in der Zeit zwischen 17:45 und 18:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vom REWE-Markt in Westerburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher touchierte das Fahrzeugheck eines geparkten Fahrzeugs und entfernte sich sodann vom Parkplatz. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Parktaschen zwischen dem Einkaufswagen-Unterstand und dem Fußgängerüberweg der Bahnhofsstraße. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer 02663 98050. Quelle: Polizei