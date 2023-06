Veröffentlicht am 30. Juni 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Digitalisierungsministerium und BSI sensibilisieren Kommunen für Cybersicherheit

Kommunale Einrichtungen werden immer häufiger Zielscheibe von Cyberangriffen – mit schwerwiegenden Folgen. Im Rahmen einer digitalen Informationsveranstaltung für Städte, Landkreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz hat das Digitalisierungsministerium Verwaltungsmitarbeitende für die aktuelle Cyberbedrohungslage sensibilisiert. An der virtuellen Roadshow, die in Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und den kommunalen Spitzenverbänden veranstaltet wurde, nahmen rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den rheinland-pfälzischen Kommunalverwaltungen teil.

„Wir haben in Rheinland-Pfalz eine hohe Sensibilität für das Thema Cybersicherheit. Gegen Bedrohungen aus dem Cyberraum dürfen wir uns nicht nur auf den Schutz durch Technik verlassen. Wir brauchen auf allen Ebenen der Verwaltung eine hohe Aufmerksamkeit für Cybersicherheit, denn der Faktor Mensch spielt auch eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, erfolgreiche Cyberangriffe zu verhindern. Das bewusste Handeln jedes Einzelnen führt zu mehr Sicherheit für alle“, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer. Cybersicherheit müsse daher ganzheitlich betrachtet werden.

Welche weitreichenden Auswirkungen Cyberattacken haben können, hat zuletzt der Vorfall in der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises gezeigt. Clemens Körner, Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, schilderte während der Veranstaltung das Vorgehen seiner Behörde und gab seine Erfahrungen für einen Ernstfall weiter. Zur Verbesserung des Schutzniveaus gegen Cyberangriffe hat der Landkreis eine Zielvereinbarung mit dem Digitalisierungsministerium geschlossen. Kern der Vereinbarung ist die Anwendung der Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

„Aus dem Ernstfall im Rhein-Pfalz-Kreis haben wir in Rheinland-Pfalz umfassende Lehren für unsere IT-Sicherheitsinfrastruktur gezogen. Im Umgang mit künftigen Cyberbedrohungslagen nimmt der Landkreis eine wichtige Vorbildfunktion innerhalb der kommunalen Familie ein. Unser gemeinsames Ziel ist es, ein angemessenes Schutzniveau im Land und in den Kommunen zu erreichen. Die Anwendung des ‚IT-Grundschutz-Profils Basis-Absicherung Kommunalverwaltung‘ ist dabei ein wichtiger Baustein.“

Im Rahmen der Veranstaltung stellten das BSI und das Digitalisierungsministerium den Teilnehmenden konkrete Handlungsempfehlungen vor, um die Cyber-Resilienz in den Kommunen zu erhöhen. Unter anderem präsentierte das BSI zahlreiche Informationsangebote, beispielsweise durch die Allianz für Cyber-Sicherheit. Das Computer Emergency Response Team Rheinland-Pfalz (CERT-rlp) für die Landesverwaltung sowie das CERT-kommunal-rlp für die Kommunen stellten Hilfsangebote und Ansprechpartner für den Ernstfall vor.