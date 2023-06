Veröffentlicht am 30. Juni 2023 von wwa

WALLMENROTH – Noch Plätze frei: Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene

Wie in den Vorjahren gibt es in Wallmenroth auch 2023 einen Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene – und dabei auch noch freie Plätze: Anbieter des Kurses am Samstag und Sonntag, 22./23. Juli, sind die Ortsgemeinde Wallmenroth, die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Wallmenroth.

Auf dem Parkplatz der Turnhalle in Wallmenroth wird jeweils einen Tag lang unter fachgerechter Anleitung der sichere Umgang mit der beliebten Sport- und Fortbewegungsart eingeübt. Im Workshop geht es unter anderem um richtiges Abfahren, Slalom, Kurvenlauf, Ausweichen und wirkungsvolle Bremstechniken sowie Rutsch- und Falltechniken. Kinder im Alter ab sieben Jahren (Voraussetzung: eigenständiges Aufstehen) und Eltern sind gemeinsam eingeladen, am 22. oder 23. Juli jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum Preis von 15 Euro pro Person teilzunehmen.

Anmeldung: Kreisjugendamt Altenkirchen, Jennifer Weitershagen, E-Mail jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel. 02681-812541.