Veröffentlicht am 30. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Arbeitskreis Klimaschutz und Landwirtschaft der CDU-Landtagsfraktion unter der Leitung des Mainzer Landtagsabgeordneten Gerd Schreiner besucht den Kreis Altenkirchen

Am Freitag, 07. Juli wird der Arbeitskreis Klimaschutz und Landwirtschaft der CDU-Landtagsfraktion unter der Leitung des Mainzer Landtagsabgeordneten Gerd Schreiner den Kreis Altenkirchen besuchen, wobei insbesondere der Stegskopf ein Ziel der Delegation aus Mainz ist.

Die Möglichkeiten zu einer Energiegewinnung sollen vor Ort erörtert werden, danach wird sich die Gruppe nach Grünebach begeben, wo die Fotopholtaikfreiflächenanlage besichtigt wird und in einem Gespräch mit Vertretern der Maxwäll-Energie eG über die Vorteile der Beteiligung von Kommunen und Bürgern an Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung gesprochen werden soll.

Am Nachmittag trifft man sich dann mit Waldinteressenten in Ingelbach. Die Zukunft der heimischen Wälder soll hier ebenso beleuchtet werden wie die Möglichkeit, mit Holz zu heizen, Themen, die bereits vor zwei Jahren den ersten Besuch des Ausschusses bewegten. Damals hatten die Abgeordneten mit Franz Straubinger von der hatzfeldtschen Verwaltung die sich verändernden klimatischen Bedingungen und daraus resultierende Maßnahmen erörtert: „Holz ist in vielfacher Hinsicht vor allem in unserer Region von entscheidender Bedeutung“, sagt CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Matthias Reuber, deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch, aber auch auf die anderen Ziele, die uns sicherlich neue, wichtige Erkenntnisse bringen werden und deren Ergebnisse in unsere Politik in Mainz einfließen werden.