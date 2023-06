Veröffentlicht am 28. Juni 2023 von wwa

DAADEN – Sportausschuss des Kreistages trifft sich in Daaden

Am Montag, 3. Juli 2023, tagt der Sportausschuss des Altenkirchener Kreistages. Los geht es um 16.30 Uhr mit einer Besichtigung des Daadener Hallenbades (Am Hallenbad 1). Anschließend wird die öffentliche Sitzung im Daadener Rathaus (Bahnhofstraße 4) fortgesetzt. Auf der Tagesordnung stehen dann die Aufstellung einer Prioritätenliste für eine mögliche Landeszuwendung ab dem Haushaltsjahr 2024 sowie die Gewährung von Kreiszuwendungen für Baumaßnahmen an Sportanlagen im laufenden Haushaltsjahr. Informationen zu den einzelnen Punkten sind verfügbar im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung: https://altenkirchen.more-rubin1.de/meeting.php?id=2023-SportA-21