Veröffentlicht am 28. Juni 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Wie der ÖPNV praktisch funktioniert – Ticket- und Automatenschulung von Kreisverwaltung und Seniorenbeirat kam bei den Teilnehmern gut an

Entspannt, nachhaltig und preiswert mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein: Wie das funktioniert, hat eine kostenlosen Ticket- und Automaten-Schulung vermittelt, zu der der Kreisbeigeordnete Michael Mahlert als Verkehrsdezernent zusammen mit dem Seniorenberat der Stadt Neuwied in die Kreisverwaltung eingeladen hatte. „Für vielen Menschen sind schon allein die Wahl der richtigen Fahrkarte und die Bedienung des Automaten große Herausforderungen. Dass dies nicht sein muss, soll im Rahmen der Automaten- und Ticketschulung anschaulich vermittelt werden“, hatte Mahlert in seiner Begrüßung angekündigt. Und so kam es dann auch: In zwei Stunden erhielten die Teilnehmer einen Einblick in das System des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel. Referentin Renate Adams zeigte die vielfältigen Angebote auf und erklärte, wie man das jeweils kostengünstigste Ticket auswählt.

„Die Ticketschulung hat jetzt schon zum zweiten Mal hier stattgefunden. Gerne können wir eine derartige Schulung bei uns im Kreishaus wiederholen“, machte Mahlert deutlich und bedankte sich für das kostenfreie Angebot, dass in Kooperation vom Verkehrsverbund Rhein Mosel, dem Verkehrsclub Deutschland und den SPNV-Schienenzweckverband aufgelegt wurde.

Am 29. Juni erfolgt dann eine weitere Automatenschulung am Hauptbahnhof Koblenz. Dort können die Teilnehmenden den Fahrkartenkauf praktisch am Automaten üben.

Foto: Referentin Renate Adams gab den Teilnehmern der Tickets- und Automatenschulung einen guten Überblick über den ÖPNV mi Kreis Neuwied und seine Angebote. Foto: KV Neuwied / Ulf Steffenfauseweh