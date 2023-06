Veröffentlicht am 28. Juni 2023 von wwa

BURGLAHR – Grüne vor Ort in Burglahr

Der Ortsverband der Grünen Altenkirchen-Flammersfeld veranstaltet jeden 1. Donnerstag im Monat einen Stammtisch. Seit diesem Jahr besuchen die Grünen vermehrt auch Betriebe und Initiativen vor Ort. Im Juli lädt der Ortsverband in den Gemeinschaftsgarten in Burglahr ein.

Die engagierten Hobbygärtner in und um Burglahr bewirtschaften gemeinsam eine Fläche von rund 900 Quadratmetern und bauen hochwertiges Gemüse an. Etwa zehn Leute kümmern sich zur Zeit um den Garten und teilen sich die Ernte untereinander auf. Das Gärtnern in Gemeinschaft ist eine gute Gelegenheit für alle, die keinen eigenen Garten haben oder mehr über Gemüseanbau lernen möchten. Auch die Gärtner in Burglahr geben ihr Wissen gerne weiter.

So trifft sich der Ortsverband der Grünen am 6. Juli um 18 Uhr im Gemeinschaftsgarten der Kur-Kölner-Str. 10 in Burglahr und tauscht sich mit den Aktiven des Gemeinschaftsgartens aus. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung unter gruene-ovakff@gmx.de ist erwünscht.