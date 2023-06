Veröffentlicht am 28. Juni 2023 von wwa

NEUWIED – Bluesfreunde laden zum Blues-Brunch – Trierer Gitarrenvirtuose Ralph Brauner gastiert am 23. Juli im food hotel

Die Bluesfreunde Neuwied wollen in Kooperation mit dem food hotel ein neues Veranstaltungsformat etablieren – den Blues-Brunch. Premiere der neuen Reihe ist am Sonntag, 23. Juli, ab 12 Uhr auf dem Vorplatz des food hotel. Das Besondere: Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben, stattdessen geht während des Konzerts, das gegen 14 Uhr endet, ein Hut herum, den die Zuhörer nach Gutdünken füllen können. „Einfach vorbeischauen, zuhören und Musik, Speisen und Getränke genießen.“ So umschreibt Bluesfreunde-Vorstand Jürgen Teutloff das Motto der Veranstaltung.

Das Publikum kann sich auf einen gestandenen Bluesvirtuosen freuen: Der Trierer Ralph Brauner präsentiert Blues und Balladen. Dabei weiß er nicht nur als Finger-Picking- und Slide-Meister zu überzeugen, sondern auch als kenntnisreicher Erzähler, der nonchalant viele interessante Hintergrundinformationen zu den Songs serviert

Brauner, der bereits mehrere hoch gelobte CDs veröffentlicht hat, ist inspiriert von Songs aus dem Süden der USA, Robert Johnson- und Muddy Waters-Songs sind Fixpunkte in seinem Programm, in das er aber auch Kompositionen von Eric Clapton oder Johnny Winter integriert. Natürlich schreibt Brauner auch eigene Songs, die er mit gebührendem Respekt vor den Traditionen darbietet. Foto: Ulrich Mormels