Veröffentlicht am 28. Juni 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Motoryacht in Linz am Rhein festgefahren

Dienstag, 27. Juni 2023, gegen 17:50 Uhr, kam es auf dem Rhein bei Rhein-Km 629,500, in der Ortslage Linz am Rhein, zu einer Festfahrung. Der Führer einer Motoryacht steuerte sein Boot offensichtlich in Unkenntnis über die örtlichen Begebenheiten mit dem Bug auf eine Sandbank auf der linken Rheinseite und kam dort fest. Erst mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Motoryacht wieder freigeschleppt werden. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei Koblenz konnte die Motoryacht die Fahrt fortsetzen. Quelle: Polizei