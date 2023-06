Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

NEUWIED – Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Neuwied

Montagmittag, 26. Juni 2023 kam es gegen 13:15 Uhr in Neuwied auf der Andernacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei fuhr ein Verkehrsteilnehmer aus der Kaufland-Tiefgarage in die Andernacher Straße in Richtung Schloß ein, während der zweite Verkehrsteilnehmer die Andernacher Straße aus Richtung Schloß befuhr. Die Kreuzung ist durch eine Lichtzeichenanlage geregelt, wobei beide Unfallbeteiligten angaben, dass diese für sie „Grün“ zeigte. Zu einem Personenschaden kam es dabei nicht. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei