Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

BUCHHOLZ – Sachbeschädigung an einem PKW in Buchholz (WW)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 25 und Montagmorgen, 26. Juni 2023 ist in der Bonner Straße in Buchholz (WW) ein PKW beschädigt worden. Ein unbekannter Täter schlug mit einem Hammer oder einem ähnlichen Gegenstand die Heckscheibe eines KIA MOTOR (ROK) ein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei