KURTSCHEID – E-Bike bei Einbruchdiebstahl in Kurtscheid entwendet

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 25 und Montagmorgen, 26. Juni 2023 haben unbekannte Täter in der Hochstraße in Kurtscheid eine Garage aufgebrochen und ein E-Bike (Cube Reaction Hybrid Pro 625) entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei