Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

NEUWIED – Markt-Position auf dem Neuwieder Wochenmarkt

Die örtliche Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, bezogen Position auf dem Neuwieder Wochenmarkt. Bei herrlichem Wetter nahmen sich die Neuwieder Bürgerinnen und Bürger Zeit, um ihre Vorstellungen, Wünsche und Veränderungsvorschläge bei der Veranstaltung „Markt-Positionen“ der SPD-Landtagsfraktion mitzuteilen. „Die Meinung der Neuwieder Bürgerinnen und Bürger ist uns sehr wichtig und wir freuen uns über die rege Teilnahme an unserer Veranstaltung“, so Lana Horstmann.

Auch mit den Händlern, die dem Neuwieder Wochenmarkt Leben einhauchen, wurde sich in sehr angenehmen Gesprächen mit den Landtagsabgeordneten ausgetauscht. “Es ist schön zu sehen, wie großartig der Markt von Menschen angenommen wird. Wir setzen uns in unserer parlamentarischen Arbeit als SPD-Fraktion weiter für die Belebung aller Innenstädte in Rheinland-Pfalz ein. Dazu sind auch die Märkte eine wichtige Einrichtung. Der Austausch und die vielfältigen Anregungen der Bürgerinnen und Bürger zur Landespolitik sind ein wichtiger Input für uns“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler.