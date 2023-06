Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – „Das Schönsteiner Schützenfest ist die geilste Jahreszeit!“

Auch das schönste Fest geht einmal zu Ende. Doch vor dem Abpfiff drehten die Schönsteiner und ihre Gastgeber, die St. Sebastianus-Schützen, noch einmal ordentlich auf. Traditionell gibt es zum Ausklang des großen Schützenfests einen Auszug mit Ballons. So auch am späten Montagabend. Schon am Nachmittag hatte die bestens bekannte „Dancing-Band-Sunshine“ für Stimmung im Festzelt gesorgt. Zum Einbruch der Dunkelheit stand nun der Ausmarsch auf dem Programm. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen vorneweg, gefolgt von Schützenmeister Mathias Groß, ging es strammen Schrittes Richtung Ortsmitte. Unterwegs schnappten sich die Teilnehmer Schmuckbirken und sogar ganze Fahnenstangen vom Straßenrand. Schützenmajestät Simon I. und seine reizende Königin Kathrin samt Hofstaat sowie Jungschützenkönig Nico Rodigast nahmen erneut die Huldigung ihrer „Untertanen“ entgegen, wobei es diesmal jedoch deutlich fröhlicher zuging als bei der offiziellen Parade am Sonntagnachmittag. Man wagte zu fortgeschrittener Stunde noch das eine oder andere Tänzchen auf offener Straße und war sich offenbar völlig einig: „Das Schönsteiner Schützenfest ist die geilste Jahreszeit!“. (bt) Fotos: Bernhard Theis